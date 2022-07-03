Роналду вирішив піти з МЮ: де може продовжити кар'єру культовий футболіст
Форвард "Манчестер Юнайтед" Кріштіану Роналду вирішив, що піде з англійського клубу
Про це повідомляє The Times.
За інформацією видання, Роналду попросив керівництво МЮ відпустити його, якщо клуб отримає гідну пропозицію.
Відтоді, як Роналду на професійному рівні дебютував за лісабонський "Спортінг" у сезоні 2002/03, футболіст завжди грав у матчах Ліги чемпіонів, як мінімум у кваліфікації.
Минулий сезон АПЛ "Манчестер Юнайтед" закінчив на шостій позиції і не вийшов в ЛЧ. Це не влаштовує Роналду, і є головною причиною, чому він хоче піти з англійського клубу.
За інформацією португальських ЗМІ, серед претендентів на Кріштіану Роналду є лондонський "Челсі", італійський "Наполі" та мюнхенська "Баварія".
- Зірковий форвард англійського "Манчестер Юнайтед" Кріштіану Роналду ризикує вперше в кар’єрі пропустити розіграш Ліги чемпіонів, якщо не піде з МЮ.
- 22 червня повідомлялось, що Роналду може повернутись в туринський "Ювентус".
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