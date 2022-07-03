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Роналду вирішив піти з МЮ: де може продовжити кар'єру культовий футболіст

3 липня, 2022 неділя
00:54
Спорт Кріштіану Роналду

Форвард "Манчестер Юнайтед" Кріштіану Роналду вирішив, що піде з англійського клубу

Про це повідомляє The Times.

За інформацією видання, Роналду попросив керівництво МЮ відпустити його, якщо клуб отримає гідну пропозицію.

Відтоді, як Роналду на професійному рівні дебютував за лісабонський "Спортінг" у сезоні 2002/03, футболіст завжди грав у матчах Ліги чемпіонів, як мінімум у кваліфікації.

Минулий сезон АПЛ "Манчестер Юнайтед" закінчив на шостій позиції і не вийшов в ЛЧ. Це не влаштовує Роналду, і є головною причиною, чому він хоче піти з англійського клубу.

За інформацією португальських ЗМІ, серед претендентів на Кріштіану Роналду є лондонський "Челсі", італійський "Наполі" та мюнхенська "Баварія". 

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футбол
Челсі
Англія
Баварія
Манчестер Юнайтед
Кріштіану Роналду
Ліга чемпіонів
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