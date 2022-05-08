Роналду вперше в кар'єрі пропустить розіграш Ліги чемпіонів, якщо не піде з МЮ
Зірковий форвард англійського "Манчестер Юнайтед" Кріштіану Роналду ризикує вперше в кар’єрі пропустити розіграш Ліги чемпіонів
Про це повідомляє Marca.
"Манчестер Юнайтед" втратив шанси на потрапляння в Лігу чемпіонів на наступний сезон. Якщо 37-річний Роналду не змінить команду влітку чи взимку, то вперше у своїй кар'єрі пропустить розіграш ЛЧ.
Відтоді, як Роналду на професійному рівні дебютував за лісабонський "Спортінг" у сезоні 2002/03, футболіст завжди грав у матчах Ліги чемпіонів, як мінімум у кваліфікації.
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