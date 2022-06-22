У "Ювентусі" задумались над поверненням Роналду, - ЗМІ

Про це повідомляє Diario Sport.

Головний тренер Массіміліано Аллегрі попросив босів "Ювентуса" підняти рівень і статус туринського клубу, який за останні два сезони втратив лідерство в Італії.

За інформацією джерела, "Ювентус" може підірвати ринок трансфером вінгера ПСЖ Неймара та поверненням Кріштіану Роналду з МЮ. Проте обом футболістам доведеться піти на суттєве зниження зарплати.

ПСЖ готовий продати Неймара влітку, а Роналду занепокоєний трансферною політикою "Манчестер Юнайтед", куди він перейшов лише минулого літа.

Але трансфери Неймара та Роналду не пріоритетні. Зараз цілі "Ювентуса" – підписати Анхеля Ді Марію та Поля Погба.

Зірковий форвард англійського "Манчестер Юнайтед" Кріштіану Роналду ризикує вперше в кар’єрі пропустити розіграш Ліги чемпіонів, якщо не піде з МЮ.

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