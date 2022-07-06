Роналду погодився понизити зарплату, щоб піти з "Ман Юнайтед"

Про це повідомляє Independent.

За інформацією джерела, зараз Роналду заробляє до 750 тис. євро на тиждень. Португалець поки не може знайти новий клуб, тому готовий піти на значне зниження запитів, аби привернути інтерес.

Минулий сезон АПЛ "Манчестер Юнайтед" закінчив на шостій позиції і не вийшов в ЛЧ. Це не влаштовує Роналду, і є головною причиною, чому він хоче піти з англійського клубу.

Відтоді, як португалець на професійному рівні дебютував за лісабонський "Спортінг" у сезоні 2002/03, футболіст завжди грав у матчах Ліги чемпіонів, як мінімум у кваліфікації.

За сезон Роналду зіграв за МЮ 39 матчів, забив 24 голи та віддав 3 результативні передачі.

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