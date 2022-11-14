МЮ розірве контракт з Роналду та оштрафує його на 1 млн фунтів через скандальне інтерв'ю, - Metro
"Манчестер Юнайтед" розірве контракт з португальцем Кріштіану Роналду та оштрафує футболіста на 1 млн фунтів через звинувачення на адресу тренера та керівництва клубу
Про це повідомляє Metro.
За даними британського видання, МЮ має намір оштрафувати Роналду щонайменше на 1 млн фунтів за інтерв'ю The Sun. У ньому португалець заявив, що не поважає головного тренера "Манчестер Юнайтед" Еріка тен Гага. Також він звинуватив керівництво клубу в бажанні від себе позбутися та констатував, що команда з часу відставки з посади тренера Алекса Фергюсона у 2013 році деградує.
У Metro вважають, що після таких заяв МЮ розірве контракт з Роналду в зимове трансферне вікно.
Наразі клуб відмовився коментувати висловлювання португальця.
Відомо, що у жовтні Роналду вже був оштрафований на двотижневу зарплату, коли відмовився вийти на заміну в матчі чемпіонату Англії проти "Тоттенгема".
- 14 листопада Кріштіану Роналду заявив, що не поважає Еріка тен Гага та звинуватив керівництво клубу в цькуванні.
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