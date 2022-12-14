Роналду готовий грати в "Реалі" за мінімальну зарплату

Про це повідомляє Madrid Xtra.

За інформацією джерела, у "Реалі" пояснили 37-річному Роналду, що зараз у клубі основна ставка зроблена на Вінісіуса Жуніора та Каріма Бензема. Також одною з основних проблем нібито є вік португальця. Форвард готовий грати у клубі за мінімальну зарплатню.

У "Реалі" дозволили Кріштіану Роналду індивідуально тренуватись на клубній базі. Проте мова йде не про поле, на якому тренується основний склад мадридців.

Кріштіану Роналду веде пошуки нової команди після того, як розірвав контракт з англійським "Манчестер Юнайтед".

Повідомлялось, Роналду отримав запрошення від "Аль-Наср", який запропонував йому контракт на два з половиною сезони на загальну суму $500 млн євро. Але португалець хоче залишитись у Єврові

У нинішньому сезоні 37-річний Кріштіану Роналду зіграв за "Манчестер Юнайтед" 21 матч, забив 5 голів та віддав 4 результативні передачі.

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