Роналду готовий грати в "Реалі" за мінімальну зарплату
Португальська зірка Кріштіану Роналду хоче повернутись у мадридський "Реал", і готовий грати в Іспанії за мінімальну зарплатню
Про це повідомляє Madrid Xtra.
За інформацією джерела, у "Реалі" пояснили 37-річному Роналду, що зараз у клубі основна ставка зроблена на Вінісіуса Жуніора та Каріма Бензема. Також одною з основних проблем нібито є вік португальця. Форвард готовий грати у клубі за мінімальну зарплатню.
У "Реалі" дозволили Кріштіану Роналду індивідуально тренуватись на клубній базі. Проте мова йде не про поле, на якому тренується основний склад мадридців.
Кріштіану Роналду веде пошуки нової команди після того, як розірвав контракт з англійським "Манчестер Юнайтед".
Повідомлялось, Роналду отримав запрошення від "Аль-Наср", який запропонував йому контракт на два з половиною сезони на загальну суму $500 млн євро. Але португалець хоче залишитись у Єврові
У нинішньому сезоні 37-річний Кріштіану Роналду зіграв за "Манчестер Юнайтед" 21 матч, забив 5 голів та віддав 4 результативні передачі.
- 7 грудня повідомлялось, що колишній форвард "Манчестер Юнайтед" Кріштіану Роналду може перейти в лондонський "Арсенал".
- 10 грудня збірна Марокко несподівано перемогла Португалію та стала першою в історії африканською збірною, яка вийшла до півфіналу чемпіонату світу.
- 11 грудня Кріштіану Роналду зізнався, що перемога на чемпіонаті світу була його найбільшою мрією, яка не здійснилася.
- 12 грудня колишній футболіст збірної Португалії Луїш Фігу назвав причиною вильоту команди з чемпіонату світу те, що тренер посадив Кріштіану Роналду на лаву запасних.
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