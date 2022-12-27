У Саудівській Аравії спростували інформацію Ердогана про трансфер Роналду

Про це повідомляє Daily Mail.

"Новини про Роналду - неправда. Більшість з того, що написано і сказано в ЗМІ, є брехнею", - заявив президент "Аль-Насра" Муслі Аль-Муаммар.

Португалець веде пошуки нової команди після того, як розірвав контракт з англійським "Манчестер Юнайтед". За даними ЗМІ, він прагнув продовжити кар'єру у європейському клубі, але так і не дочекався пропозиції, тому і погодився на пропозицію від "Аль-Насру" із Саудівської Аравії.

У нинішньому сезоні 37-річний Кріштіану Роналду зіграв за "Манчестер Юнайтед" 21 матч, забив 5 голів та віддав 4 результативні передачі.

26 грудня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що португальський футболіст Кріштіану Роналду продовжить кар'єру в Саудівській Аравії.

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