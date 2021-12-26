"Челсі" здійснив камбек у матчі АПЛ з "Астон Віллою"
У 19-му турі чемпіонату Англії з футболу "Челсі" здобув вольову перемогу над "Астон Віллою"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
"Челсі" пропустив першим, коли на 28-й хвилині у власні ворота забив Ріс Джеймс. Лондонці відігралися на 34-й хвилині зусиллями Жоржиньо. Вперед "Челсі" на 56-й хвилині вивів Ромелу Лукаку.
Остаточний рахунок наприкінці матчу встановив Жоржинью, який реалізував пенальті.
"Челсі" переміг "Астон Віллу" 2:1, набрав 41 очко та ділить з "Ліверпулем" друге-третє місця. Лідирує з 47 балами "Манчестер Сіті".
"Астон" Вілла" з 22 пунктами десята.
Чемпіонат Англії
19-й тур
26 грудня
"Астон Вілла" - "Челсі" 1:3
Голи: Джеймс, 28 (авт.) - Жоржиньо, 34, 90+3 (пен.), Лукаку, 56
- Нагадаємо, 26 грудня український футболіст Олександр Зінченко зіграв за "Манчестер Сіті" у переможному матчі 19-го туру чемпіонату Англії проти "Лестера".
- Інший український футболіст "Вест Гема" Андрій Ярмоленко зіграв у матчі 19-го туру чемпіонату Англії, в якому його команда програла вдома "Саутгемптону".
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