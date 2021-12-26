Зінченко допоміг "Манчестер Сіті" розбити "Лестер" у трилері з 9 голами
Український футболіст Олександр Зінченко зіграв за "Манчестер Сіті" у переможному матчі 19-го туру чемпіонату Англії проти "Лестера"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Олександр Зінченко вийшов у стартовому складі команди Хосепа Гвардіоли та відіграв весь матч на лівому фланзі оборони.
"Ман Сіті" потужно розпочав матч та вже до 25-ї хвилини забив чотири голи - відзначилися Кевін Де Брюйне, Ілкай Гюндоган, Ріяд Марез та Рахім Стерлінг (двоє останніх реалізували пенальті).
Проте, команда Гвардіоли провалила початок другого тайму та дозволила "Лестеру" повернутися у гру - забили Джеймс Меддісон, Адемола Лукман, та Калечі Іхеаначо.
На 69-й хвилині Емерік Ляпорт знову зробив перевагу "Сіті" комфортною. А Стерлінг наприкінці матчу остаточно зняв питання про переможця.
"Манчестер Сіті" переміг "Лестер" 6:3, набрав 47 очок та зміцнив лідерство в турнірній таблиці. Найближчий переслідувач - "Ліверпуль" - відстає на 6 пунктів та має матч у запасі.
"Лестер" з 22 балами йде дев'ятим.
Чемпіонат Англії
19-й тур
26 грудня
"Манчестер Сіті" - "Лестер" 6:3
Голи: Де Брюйне, 5, Марез, 14 (пен.), Гюндоган, 21, Стерлінг, 25 (пен.), 87, Ляпорт, 69 - Меддісон, 55, Лукман, 59, Іхеаначо, 66
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