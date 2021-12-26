Ярмоленко не врятував "Вест Гем" від несподіваної поразки у чемпіонаті Англії

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Ярмоленко вийшов на заміну на 81-й хвилині, коли лондонці поступалися "Саутгемптону" 2:3. На голи Мохамеда Ельюнуссі, Джеймса Ворд-Прауса та Яна Беднарека вони відповіли точними ударами Мічейла Антоніо та Мохамеда Бенрахма.

"Вест Гем" поступився "Саутгемптону" 2:3, та з 28 очками займає шосте місце. "Саутгемптон" має 20 пунктів та йде 14-м.

Чемпіонат Англії

19-й тур



26 грудня

"Вест Гем" - "Саутгемптон" 2:3

Голи: Антоніо, 49, Бенрахма, 64 - Ельюннуссі, 8, Ворд-Праус, 61, Беднарек, 70