Ярмоленко не врятував "Вест Гем" від несподіваної поразки у чемпіонаті Англії
Український футболіст "Вест Гема" Андрій Ярмоленко зіграв у матчі 19-го туру чемпіонату Англії, в якому його команда програла вдома "Саутгемптону"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Ярмоленко вийшов на заміну на 81-й хвилині, коли лондонці поступалися "Саутгемптону" 2:3. На голи Мохамеда Ельюнуссі, Джеймса Ворд-Прауса та Яна Беднарека вони відповіли точними ударами Мічейла Антоніо та Мохамеда Бенрахма.
"Вест Гем" поступився "Саутгемптону" 2:3, та з 28 очками займає шосте місце. "Саутгемптон" має 20 пунктів та йде 14-м.
Чемпіонат Англії
19-й тур
26 грудня
"Вест Гем" - "Саутгемптон" 2:3
Голи: Антоніо, 49, Бенрахма, 64 - Ельюннуссі, 8, Ворд-Праус, 61, Беднарек, 70
- Нагадаємо, 26 грудня інший український футболіст Олександр Зінченко зіграв за "Манчестер Сіті" у переможному матчі 19-го туру чемпіонату Англії проти "Лестера".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.08
Купівля 27.08Продаж 27.34
-
EUR
Купівля 30.55Продаж 30.99
- Актуальне
- Важливе