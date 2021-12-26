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Ярмоленко не врятував "Вест Гем" від несподіваної поразки у чемпіонаті Англії

26 грудня, 2021 неділя
19:47
Спорт Андрій Ярмоленко

Український футболіст "Вест Гема" Андрій Ярмоленко зіграв у матчі 19-го туру чемпіонату Англії, в якому його команда програла вдома "Саутгемптону"

Про це повідомляє Еспресо.TV. 

Ярмоленко вийшов на заміну на 81-й хвилині, коли лондонці поступалися "Саутгемптону" 2:3. На голи Мохамеда Ельюнуссі, Джеймса Ворд-Прауса та Яна Беднарека вони відповіли точними ударами Мічейла Антоніо та Мохамеда Бенрахма. 

"Вест Гем" поступився "Саутгемптону" 2:3, та з 28 очками займає шосте місце. "Саутгемптон" має 20 пунктів та йде 14-м. 

Чемпіонат Англії

19-й тур 

26 грудня

"Вест Гем" - "Саутгемптон" 2:3

Голи: Антоніо, 49, Бенрахма, 64 - Ельюннуссі, 8, Ворд-Праус, 61, Беднарек, 70

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футбол
Андрій Ярмоленко
чемпіонат Англії
Саутгемптон
Вест Гем
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