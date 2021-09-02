Чемпіон "Формули-1" оголосив про завершення кар'єри
Колишній чемпіон світу з автоперегонів "Формула-1" фін Кімі Райкконен оголосив про завершення кар'єри
Про це Райкконен повідомив у Instagram.
За словами пілота Alfa Romeo, нинішній сезон стане для нього останнім у "Формулі-1".
"От і все. Це буде мій останній сезон в "Формулі-1". Це рішення я прийняв ще по ходу зимової перерви. Воно далося мені нелегко, але я вирішив, що після закінчення цього сезону час спробувати щось нове. "Формула-1" для мене закінчується, але я вважаю, що в житті є набагато більше цікавих речей, які мені б хотілося спробувати", - написав фінський пілот.
41-річний Кімі Райкконен став чемпіоном "Формули-1" у 2007 році, виступаючи за Ferrari. На його рахунку перемоги у 21-й гонці та 103 потрапляння на подіум.
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