Чемпіон світу з футболу оголосив про завершення кар'єри у збірній Німеччини

Про Кроос написав у Twitter.



Тепер Тоні Кроос хоче приділити увагу своїй сім'ї.



"Я зіграв за збірну Німеччини 106 матчів. Хотів, щоб це число збільшилося до 109, і ми виграли великий титул чемпіонів Європи. Я довгий час приймав рішення щодо того, йти чи ні після завершення Євро. З цього моменту я свідомо надаю собі необхідну перерву, якої у мене не було вже одинадцять років через виступи в збірній Німеччини. Більш того, як чоловік і тато, я теж хотів би бути поруч зі своєю дружиною і трьома дітьми ", - написав Кроос.



Німець також подякував Йоахіму Львову, який з 2006 року очолював збірну.



"Для мене було величезною честю носити цю футболку так довго. Я робив це з гордістю і пристрастю. Спасибі всім фанатам, які підтримали мене оплесками. І спасибі всім критикам за їх додаткову мотивацію. Наприкінці хочу сказати велике спасибі Йоахіму Льову. Саме він надав мені можливість представляти збірну Німеччини і стати чемпіоном світу. Завдяки його довірі ми написали цю історію успіху", - написав хавбек.



Тоні Кроос провів за збірну Німеччини 106 матчів і забив 17 голів. Він дебютував за національну команду в 2010 році.



У 2014 році Кроос став чемпіоном світу з футболу.

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