Чемпіон у категорії Ломаченка здобув перемогу нокаутом
Чемпіон світу WBA у легкій вазі Джервонта Девіс переміг технічним нокаутом у восьмому раунді домініканця Ектора Луїса Гарсію
Про це повідомляє Еспресо.TV.
8 січня у Вашингтоні Гарсія відмовився виходити на дев'ятий раунд пожалівшись на проблеми із зором. Судді віддали Девісу перемогу технічним нокаутом.
В поєдинку не розігрувався жоден титул. Американець не виставив на захист звання чемпіона світу WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) у легкій вазі (до 61,2 кг), в ліміті якої відбувався бій.
Домініканець, попри поразку, залишився володарем титулу WBA у другій напівлегкій вазі (до 59 кг).
Головним поясом WBA у легкому дивізіоні володіє американець Девін Хейні, який є абсолютним чемпіоном світу. У вазі до 61,2 кг також виступає українець Василь Ломаченко.
- 8 січня український боксер Карен Чухаджян поступився одноголосним рішенням суддів американцю Джарону Еннісу в поєдинку за звання чемпіона світу IBF у напівсередній вазі.
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