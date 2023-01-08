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Український боксер розгромно програв у бою за титул чемпіона світу

8 січня, 2023 неділя
09:20
Спорт Карен Чухаджян та Джарон Енніс (праворуч)

Український боксер Карен Чухаджян поступився одноголосним рішенням суддів американцю Джарону Еннісу в поєдинку за звання чемпіона світу IBF у напівсередній вазі

Про це повідомляє Еспресо.TV. 

8 січня у Вашингтоні Чухаджян не зміг відібрати у Енніса жодного раунду - 108:120, 108:120, 108:120. Американець переміг одноголосним рішенням суддів та здобув титул тимчасового чемпіона світу в напівсередній вазі (до 66,7 кг) за версією IBF (Міжнародної боксерської федерації).  

26-річний Карен Чухаджян зазнав другої поразки у кар'єрі, в його активі 21 перемога. 25-річний Джарон Енніс виграв усі 30 боїв. 

Головним чемпіонським поясом IBF у напівсередній вазі володіє американець Еррол Спенс.

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