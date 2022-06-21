Чемпіонат України з футболу зазнає кардинальних змін у форматі, - ЗМІ
У новому сезоні чемпіонат України відбуватиметься у новому форматі, а команди буде поділено на дві групи
Про це повідомив журналіст Андрій Сеньків у twitter.
За його інформацією, клуби прем'єр-ліги визначилися з форматом проведення наступного сезону.
Команди буде розділено на дві групи. У першій у Львові та на Закарпатті зіграють учасники єврокубків - "Шахтар", "Динамо", "Дніпро-1", "Зоря", "Ворскла", а також "Минай", "Рух» та "Львів".
До другої групи увійдуть "Інгулець", "Чорноморець", "Металіст", "Кривбас", "Олександрія", "Верес", "Колос" та "Металіст 1925", які гратимуть в Києві та Київській області.
Перший етап проходитиме в два кола, а кожен з клубів проведе по 14 матчів. Навесні по чотири найкращих клуби з кожної вісімки продовжать боротьбу за медалі, решта команд змагатимуться за збереження місця в УПЛ. Вони також зіграють один з одним по два рази.
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