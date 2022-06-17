В Україні відновлять спортивні змагання без глядачів
Кабінет Міністрів доручив відновити в Україні проведення спортивних змагань без глядачів
Про це повідомляє "Інтрефакс-Україна".
Рішення стосується і чемпіонату України з футболу.
"УПЛ та інші національні чемпіонати повертаються до України! Кабмін доручив відновити організацію та проведення спортивних змагань в Україні в умовах воєнного стану. З міркувань безпеки команди гратимуть без глядачів", - заявив міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт.
Мінспорту в співпраці з Міністерством оборони, Міністерством внутрішніх справ, Міністерством економіки, Національною поліцією, Державною службою з надзвичайних ситуацій та місцевими військовими адміністраціями починає готуватися до нового спортивного сезону.
"Змагання відновлюються для якісної підготовки спортсменів національних збірних команд України з видів спорту для участі у головних міжнародних спортивних змаганнях. Під час їх проведення мають дотримуватися умови безпеки, передбачені законодавством про воєнний стан", - йдеться у повідомленні.
Наприкінці минулого місяця Мінспорту своїм наказом уже дозволило проводити в окремих місцевостях України всеукраїнські спортивні змагання без глядачів.
- 31 травня стало відомо, що Міністерство молоді та спорту, попри повномасштабну війну з Росією, дозволило проводити в Україні спортивні змагання.
- Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко заявив, що у серпні в Україні відновляться футбольні турніри.
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