Про це повідомляє AP.

За словами Андрія Павелка, він мав розмову з президентом України Володимиром Зеленським, під час якої вони домовилися про відновлення футбольних змагань в Україні.

"Я розмовляв з нашим президентом Володимиром Зеленським про те, наскільки важливо відволікти людей футболом. Ми разом прийняли рішення, що в серпні відновимо чемпіонат України. В Україні ми будемо грати на всіх рівнях: УПЛ, перша ліга, друга ліга, жіночий чемпіонат. На всіх рівнях ми розпочнемо у серпні. Рішення прийнято спільно з президентом України", - сказав Павелко.

Він додав, що поставив до відома про це рішення президентів ФІФА та УЄФА Джанні Інфантіно та Александера Чеферіна.

"Я повідомив Чеферіну та Інфантіно, що ми відновимо чемпіонати під час воєнного стану в Україні, під бомбами. Ми розраховуємо на їхню підтримку. Ми обговорюємо деталі. Ми обговоримо з нашою військовою радою та урядом, як це безпечно все організувати", – зазначив Павелко.

31 травня стало відомо, що Міністерство молоді та спорту, попри повномасштабну війну з Росією, дозволило проводити в Україні спортивні змагання.

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