Про це повідомив олімпійський чемпіон Жан Беленюк у facebook.

Він оприлюднив відповідний указ міністерства, яким дозволено проведення змагань без глядачів.

"Дозволено проведення в окремих місцевостях України з дотриманням умов безпеки, передбачених законодавством про воєнний стан всеукраїнських спортивних змагань серед дорослих та спортсменів найближчої до них вікової групи, без присутності глядачів", - йдеться в документі.

Проведення навчально-тренувальних зборів дозволено спортсменам усіх вікових груп, із дітьми включно.

26 квітня прем'єр-ліга оголосила чемпіонат України з футболу завершеним, оскільки його неможливо дограти через повномасштабну російську агресію.

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