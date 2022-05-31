В Україні під час війни дозволили відновити спортивні змагання
Міністерство молоді та спорту, попри повномасштабну війну з Росією, дозволило проводити в Україні спортивні змагання
Про це повідомив олімпійський чемпіон Жан Беленюк у facebook.
Він оприлюднив відповідний указ міністерства, яким дозволено проведення змагань без глядачів.
"Дозволено проведення в окремих місцевостях України з дотриманням умов безпеки, передбачених законодавством про воєнний стан всеукраїнських спортивних змагань серед дорослих та спортсменів найближчої до них вікової групи, без присутності глядачів", - йдеться в документі.
Проведення навчально-тренувальних зборів дозволено спортсменам усіх вікових груп, із дітьми включно.
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26 квітня прем'єр-ліга оголосила чемпіонат України з футболу завершеним, оскільки його неможливо дограти через повномасштабну російську агресію.
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