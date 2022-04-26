Відтягнути ЗСУ з Миколаївщини, відволікти світ від Маріуполя: центр при РНБО назвав цілі провокацій РФ у Придністров'ї
УПЛ оголосила чемпіона України з футболу
Клуби прем'єр-ліги визначили чемпіоном України 2022 року з футболу "Шахтар", який лідирував на момент зупинки турніру через повномасштабну російську агресію
Про це повідомив журналіст Ігор Бурбас у telegram.
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2022, вiвторок
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