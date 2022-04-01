Клуби УПЛ вирішують, кого визнати чемпіоном: розглядають два варіанти
Є два варіанти завершення українського футбольного сезону-2021/22
Клуби української Прем'єр-ліги зараз розглядають усі можливості, стверджує Sportarena.com.
Більшість клубів УПЛ вважають, що поточний чемпіонат дограти у визначені терміни нереально.
Тому розглядаються два варіанти.
Перший - визнати турнірну таблицю за підсумками першого кола. Другий - зробити це за підсумками 18 турів, зіграних в осінній частині.
Більшість клубів схиляються до першого варіанту. Остаточне рішення ухвалять пізніше.
Варіант із дограванням також розглядають, проте ухвалення такого рішення є малоймовірним.
- Наприкінці лютого мала відновитися друга частина УПЛ, але через початок війни спортивні змагання зупинили.
- За підсумками 18 турів лідером таблиці є "Шахтар", "Динамо" відстає на два очки.
- Якщо брати до уваги таблицю першого кола, то і "Шахтар", і "Динамо" мають однакову кількість очок.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.68
-
EUR
Купівля 32.37Продаж 32.92
- Актуальне
- Важливе