Клуби УПЛ вирішують, кого визнати чемпіоном: розглядають два варіанти

Клуби української Прем'єр-ліги зараз розглядають усі можливості, стверджує Sportarena.com.



Більшість клубів УПЛ вважають, що поточний чемпіонат дограти у визначені терміни нереально.



Тому розглядаються два варіанти.



Перший - визнати турнірну таблицю за підсумками першого кола. Другий - зробити це за підсумками 18 турів, зіграних в осінній частині.



Більшість клубів схиляються до першого варіанту. Остаточне рішення ухвалять пізніше.



Варіант із дограванням також розглядають, проте ухвалення такого рішення є малоймовірним.

Наприкінці лютого мала відновитися друга частина УПЛ, але через початок війни спортивні змагання зупинили.

За підсумками 18 турів лідером таблиці є "Шахтар", "Динамо" відстає на два очки.

Якщо брати до уваги таблицю першого кола, то і "Шахтар", і "Динамо" мають однакову кількість очок.