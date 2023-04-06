Череватий про ситуацію в Бахмуті: Бої в міській забудові найскладніші

Про це інформує в телемарафоні Сергій Череватий.

"У зоні відповідальності східного угрупування військ ворог продовжує вести активні наступальні дії на Бахмутському, Куп’янсько-Лиманському напрямку. За цю добу на Бахмутському напрямку відбулося 302 обстріли зі ствольної та реактивної артилерії наших позицій, 22 бойових зіткнення лише у населеному пункті", - сказав Череватий.

Речник Східного угруповання військ заявив, що минулої доби в Бахмуті українські воїни знищили 71 рашиста та 88 зазнали поранень.

У місті тривають вуличні бої, ситуація там постійно змінюється, відповідно говорити про співвідношення контрольованої території нині складно.

"Там йде позиційна війна, там постійно змінюється ситуація, залежно від вогневих уражень. Противник може зайняти якийсь будинок, але після важкого нашого ураження по них може відійти й наші військовослужбовці можуть зайняти ці позиції. Іноді противнику вдаються якісь дії. Тому бої в міській забудові – один із найскладніших видів бою", – додав Череватий.