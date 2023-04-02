Динаміка боїв на Бахмутському напрямку інтенсивно змінюється, - полковник СБУ Костенко
Полковник СБУ Роман Костенко повідомив, що інтенсивність боїв на Бахмутському напрямку дуже динамічно змінюється
Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо"
"На Бахмутському напрямку інтенсивність бойових дій дуже змінюється кожного дня. Все залежить від ситуації та погоди. Однак головним чинником залишаються боєприпаси. В залежності від того, чи отримали ми або окупанти боєприпаси, інтенсивність боїв то збільшується, то зменшується. Проте ситуація на Бахмутському напрямку залишається складною для нашої армії", - пояснив Костенко.
Полковник СБУ наголосив, що оперативна ситуація на Донеччині знаходиться під постійним контролем військового командування ЗСУ
"В Авдіївці противник намагається оточити наші війська. Це ж саме вони намагаються робити й в Бахмуті. Ситуація складна і потребує постійної уваги нашого військового командування. В цій ситуації потрібно розуміти межу, коли потрібно вивести наші війська, щоб вони не потрапили в оточення, або далі тримати позиції", - додав він.
- 30 березня у Генштабі повідомили, що противник все ще веде наступальні дії на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, ЗСУ за добу відбили 47 атак
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