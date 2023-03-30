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Війна з Росією: хроніка
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Росіяни сконцентрували наступ на 5 напрямках і далі штурмують Бахмут, Сили оборони відбили майже пів сотні атак, - Генштаб

30 березня, 2023 четвер
18:43
війна з Росією на фото: ЗСУ

Противник все ще веде наступальні дії на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, ЗСУ за добу відбили 47 атак

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу за 30 березня.

В епіцентрі бойових дій залишаються населені пункти Білогорівка, Бахмут, Авдіївка, Мар’їнка.

ЗСУ завдали 8 ударів по районах зосередження ворога та уразили 2 склади боєприпасів

Авіація ЗСУ за добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

Своєю чергою підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, а також 2 склади боєприпасів ворога.

Ворог завдав 1 ракетного та 3 авіаудари по території України

Також, окупанти здійснили 5 обстрілів з РСЗВ.

Ситуація на напрямках така:

  • На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формувань наступальних угруповань не виявлено. Протягом доби ворог здійснив обстріли населених пунктів Гірськ Чернігівської області, Нововасилівка, Нова Гута, Стукалівка, Іскрисківщина, Волфине Сумської області, а також населених пунктів Гранів, Козача Лопань, Вовчанськ, Зибине та Бударки на Харківщині.
  • На Куп’янському та Лиманському напрямках протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Стельмахівки, Кузьминого та Берестового. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти, а саме: Дворічанське, Западне, Дворічна, Куп’янськ, Крохмальне Харківської області; Новоселівське, Невське, Білогорівка Луганської області, а також Колодязі, Торське, Сіверськ, Спірне Донецької області.
  • На Бахмутському напрямку ворог продовжує штурмові дії міста Бахмут. Проте наші захисники мужньо тримають місто, відбивають численні атаки противника. Протягом доби окупанти вели безуспішні наступальні дії в районі Оріхово-Василівки Донецької області. Здійснили обстріли населених пунктів Міньківка, Оріхово-Василівка, Дружківка, Бахмут Донецької області.
  • На Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник вів наступальні дії в районах Новобахмутівки, Новокалинового, Степового, Авдіївки, Сєверного, Водяного, Красногорівки та Мар'їнки Донецької області, успіху не мав. Обстріляв, зокрема, Новокалинове, Бердичі, Авдіївку, Невельське, Красногорівку, Мар'їнку, Георгіївку, Курахове та Новомихайлівка Донецької області.
  • На Шахтарському напрямку, протягом доби, ворог здійснив обстріли населених пунктів Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Шахтарське та Велика Новосілка Донецької області.
  • На Запорізькому та Херсонському напрямках противник здійснив обстріли населених пунктів Времівка, Новопіль Донецької області; Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Малі Щербаки Запорізької області; Марганець і Нікополь - Дніпропетровської; Золота Балка, Гаврилівка, Берислав, Веселе, Бургунка, Антонівка, Берегове Херсонської області та Очаків на Миколаївщині.

Прикордонники знищили дві групи вагнерівців під Бахмутом. Один наступ вогневим ударом відбили мінометники за координатами аеророзвідки. З іншим загоном вагнерівців прикордонники впоралися за допомогою гранатометів і стрілецької зброї у ближньому бою.

ЗСУ
Донеччина
Мар’їнка
Авдіївка
Бахмут
ракетний удар
втрати окупантів
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