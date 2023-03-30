Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України.

Повідомляється, що українські прикордонники відбили у Бахмуті Донецької області ворожі штурми та знешкодили дві групи вагнерівців.

"Місто-фортеця Бахмут разом із бійцями ДПСУ витримує ворожі атаки. Один наступ вогневим ударом відбили наші мінометники по координатах аеророзвідки. З іншим загоном "вагнерівців" впоратися допомогли гранатомети і стрілецька зброя у ближньому бою", - йдеться в повідомленні.

У ДПСУ зазначили, що штурми закінчилися поразкою окупантів, знешкоджено 14 бійців: шість убито та вісім поранено.