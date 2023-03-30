Прикордонники знищили дві групи вагнерівців під Бахмутом
Один наступ вогневим ударом відбили мінометники за координатами аеророзвідки. З іншим загоном вагнерівців прикордонники впоралися за допомогою гранатометів і стрілецької зброї у ближньому бою
Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України.
Повідомляється, що українські прикордонники відбили у Бахмуті Донецької області ворожі штурми та знешкодили дві групи вагнерівців.
"Місто-фортеця Бахмут разом із бійцями ДПСУ витримує ворожі атаки. Один наступ вогневим ударом відбили наші мінометники по координатах аеророзвідки. З іншим загоном "вагнерівців" впоратися допомогли гранатомети і стрілецька зброя у ближньому бою", - йдеться в повідомленні.
У ДПСУ зазначили, що штурми закінчилися поразкою окупантів, знешкоджено 14 бійців: шість убито та вісім поранено.
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