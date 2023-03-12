Прикордонники ліквідували групу "вагнерівців" у промзоні Бахмуту

Про це повідомляє офіційний сайт Державної прикордонної служби України.

"Прикордонний підрозділ Луганського загону провів позиційний бій з ворожими силами в районі одного з промислових підприємств. Напередодні українські оборонці витримали кілька штурмових атак загарбників. Для продовження наступу російські найманці закріпились в одному з цехів та накопичували сили", - розповідають у ДПСУ.

Прикордонники завдали контрудару, щоб знищити осередок "вагнерівців". Бійці зі станкового гранатомета СПГ-9 знищили кулеметника, який прикривав підхід до споруди. У прорив пішла група наземної розвідки охоронців кордонів, яка й ліквідувала терористів.

"Для ураження резерву противника охоронці кордонів облаштували засідку. З настанням темряви на штурмовиків, які саме підходили на передову, чекав сюрприз. Снайпери-прикордонники знешкодили шість окупантів", - йдеться у повідомленні.