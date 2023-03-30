"Вагнерівці" у Бахмуті облаштували базу у підземеллі заводу шампанських вин
Російська ПВК "Вагнер" облаштувала базу у підземеллі Артемівського заводу шампанських вин у Бахмуті Донецької області. На території бійці облаштували військове місто
Про це пишуть Новости Донбаса.
Повідомляється, що базу росіяни облаштували ще на початку 2023 року. Під землею ворог встановив штаб, пункт управління, казарми, шпиталь й стрільбище. Через великі розміри катакомб - пересуваються по підземеллю на автомобілях.
Також на заводі є бункер зі сталевими дверима й стінами. В одному з цехів розташовані величезні місткості, в яких раніше зберігалось вино - зараз вони порожні.
Наповнені місткості розташовані в приміщеннях, де відбувався раніше розлив вина. Крім того є зала з готовою продукцією. В кожному стелажі - 500 пляшок, які бійці ПВК використовують для відпрацювання навичок стрільби.
Одне з приміщень підземелля залито водою, - повідомляють ЗМІ. Близько 800 відер "вагнерівці" вичерпали, проте рівень рідини знизити не вдалося.
- 29 березня голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі заявив, що в Бахмуті воюють близько 6 тисяч бійців ПВК Вагнер.
- За даними аналітиків ISW, засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин прагне створити інфоприводи, щоб виправдати неспроможність найманців повністю оточити Бахмут.
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