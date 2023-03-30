Про це пишуть Новости Донбаса.

Повідомляється, що базу росіяни облаштували ще на початку 2023 року. Під землею ворог встановив штаб, пункт управління, казарми, шпиталь й стрільбище. Через великі розміри катакомб - пересуваються по підземеллю на автомобілях.

Також на заводі є бункер зі сталевими дверима й стінами. В одному з цехів розташовані величезні місткості, в яких раніше зберігалось вино - зараз вони порожні.

Наповнені місткості розташовані в приміщеннях, де відбувався раніше розлив вина. Крім того є зала з готовою продукцією. В кожному стелажі - 500 пляшок, які бійці ПВК використовують для відпрацювання навичок стрільби.

Одне з приміщень підземелля залито водою, - повідомляють ЗМІ. Близько 800 відер "вагнерівці" вичерпали, проте рівень рідини знизити не вдалося.