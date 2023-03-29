У Бахмуті на Донеччині воюють близько 6 тис. найманців Вагнера, - генерал Міллі
29 березня голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі заявив, що в Бахмуті воюють близько 6 тисяч бійців ПВК Вагнер
Про це інформує CNN з посиланням на доповідь генерала Марка Міллі Комітету Палати представників США.
"Вони (бійці ПВК Вагнер, - ред.) зараз ведуть бойові дії в першу чергу в Бахмуті. Ймовірно, мова йде про 6000 або близько того справжніх найманців і, можливо, ще 20 000 або 30 000 новобранців, яких вони отримують, багато з яких походять із в'язниць", - каже Міллі.
Генерал армії США наголошує, що вагнерівці зазнають величезних втрат у районі Бахмута Донецької області: "Українці завдають цим хлопцям багато смертей і руйнувань".
Також Міллі стурбований зближенням Китаю, Ірану та РФ.
"Я б не назвав це справжнім повним союзом у реальному значенні цього слова, але ми бачимо, як вони (Росія та Китай, - ред.) зближуються, і це клопітно. А потім, якщо додати в Іран ... ці три країни разом будуть проблематичними ще багато років, я думаю, особливо Росія та Китай через їхню спроможність", - вважає голова Об'єднаного комітету начальників штабів.
- 24 березня Міллі заявив, що Ірану знадобиться лише декілька місяців для того, щоб створити власну ядерну зброю.
- Командувач об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі пообіцяв, що США не дозволять Ірану створити ядерну зброю.
- Українські військові відкинули росіян від важливого шляху постачання у Бахмуті, заявила британська розвідка.
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