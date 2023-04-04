В районі міської ради Бахмута йдуть важкі бої, - командир підрозділу розвідників Terra Волохов
Командир підрозділу розвідників Terra Микола Волохов повідомив, що біля міської ради Бахмута йдуть важкі та запеклі бої з противником
Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо"
"В районі міської ради Бахмута йдуть запеклі й важкі бої. Всі бої, які відбуваються безпосередньо у місті дуже важкі. Оскільки це бої серед щільної міської забудови. Взагалі такі типи боїв завжди складні, а в Бахмуті тим паче. До того ж ворог кидає великі людські ресурси та боєприпаси для штурму міста. Тому бої в місті зовсім не схожі на ті, що відбуваються на околицях Бахмута. Але ми тримаємось і будемо тримати оборону Бахмута", - розповів Волохов.
- 3 квітня військовослужбовець ЗСУ Петро Волощенко (Стоун) повідомив в етері телеканалу "Еспресо", що Бахмут перебуває під українським прапором
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.95
Купівля 36.95Продаж 37.85
-
EUR
Купівля 39.98Продаж 40.87
- Актуальне
- Важливе