Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо"

"В районі міської ради Бахмута йдуть запеклі й важкі бої. Всі бої, які відбуваються безпосередньо у місті дуже важкі. Оскільки це бої серед щільної міської забудови. Взагалі такі типи боїв завжди складні, а в Бахмуті тим паче. До того ж ворог кидає великі людські ресурси та боєприпаси для штурму міста. Тому бої в місті зовсім не схожі на ті, що відбуваються на околицях Бахмута. Але ми тримаємось і будемо тримати оборону Бахмута", - розповів Волохов.