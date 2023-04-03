Битва за Бахмут: ЗСУ покращили своє положення в районі Хромового й Оріхово-Василівки, - боєць ЗСУ Волощенко (Стоун)
Військовослужбовець ЗСУ Петро Волощенко (Стоун) наголосив, що Бахмут перебуває під українським прапором
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"На Бахмутській дузі надзвичайно складна ситуація. Попри російську пропаганду, Збройні Сили України тримають місто. Бахмут перебуває під українським прапором, підступи до міста залишаються доступними українським захисникам. Наші хлопці мали успіхи у районі Хромового та Оріхово-Василівки", - підкреслив Волощенко (Стоун).
За словами військовослужбовця ЗСУ, українські захисники вдало знищують ворога в Бахмуті.
"Даємо відсіч і бій на південному сході та в самому Бахмуті, а це найтяжча ділянка фронту. Ворог намагається прорватися до центра міста, в місті діють ворожі ДРГ. Бахмут перетворився на поле бою, де ми утилізовуємо противника", - додав Волощенко (Стоун).
- Війська РФ кидають усі основні зусилля на ведення наступу на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Проте минулої доби ЗСУ вдалося відбити там понад 70 атак
- Речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олексій Дмитрашківський повідомив, що до гарячих напрямків Донеччини додається населений пункт Карлівка
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.27
Купівля 37.27Продаж 38.13
-
EUR
Купівля 40.2Продаж 41.06
- Актуальне
- Важливе