Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"На Бахмутській дузі надзвичайно складна ситуація. Попри російську пропаганду, Збройні Сили України тримають місто. Бахмут перебуває під українським прапором, підступи до міста залишаються доступними українським захисникам. Наші хлопці мали успіхи у районі Хромового та Оріхово-Василівки", - підкреслив Волощенко (Стоун).

За словами військовослужбовця ЗСУ, українські захисники вдало знищують ворога в Бахмуті.

"Даємо відсіч і бій на південному сході та в самому Бахмуті, а це найтяжча ділянка фронту. Ворог намагається прорватися до центра міста, в місті діють ворожі ДРГ. Бахмут перетворився на поле бою, де ми утилізовуємо противника", - додав Волощенко (Стоун).