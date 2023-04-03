До складних напрямків додається Карлівка на Донеччині, - полковник Дмитрашківський
Речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олексій Дмитрашківський повідомив, що до гарячих напрямків Донеччини додається населений пункт Карлівка
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Ворог не полишає спроб атакувати Авдіївку й Мар'їнку. До цих напрямків додається ще Карлівка, де ворог також намагається атакувати. За минулу добу ворог 23 рази атакував вказані напрямки. Вночі відбулося 10 штурмових дій з боку ворога", - зазначив Дмитрашківський.
За словами речника об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку, ворог використовує ствольну та реактивну артилерію, обстрілюючи не лише позиції ЗСУ, а й населені пункти.
"Ворог втратив близько 2-х рот особового складу, 8 російських військових здалися в полон. 155 бригаду морської піхоти РФ та 200-ту бригаду відведено на відновлення з зони бойових дій, де вони втратили бойову спроможність", - додав Дмитрашківський.
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