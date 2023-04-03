Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Ворог не полишає спроб атакувати Авдіївку й Мар'їнку. До цих напрямків додається ще Карлівка, де ворог також намагається атакувати. За минулу добу ворог 23 рази атакував вказані напрямки. Вночі відбулося 10 штурмових дій з боку ворога", - зазначив Дмитрашківський.

За словами речника об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку, ворог використовує ствольну та реактивну артилерію, обстрілюючи не лише позиції ЗСУ, а й населені пункти.

"Ворог втратив близько 2-х рот особового складу, 8 російських військових здалися в полон. 155 бригаду морської піхоти РФ та 200-ту бригаду відведено на відновлення з зони бойових дій, де вони втратили бойову спроможність", - додав Дмитрашківський.

Війська РФ кидають усі основні зусилля на ведення наступу на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Проте минулої доби ЗСУ вдалося відбити там понад 70 атак

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр спростувала фейкову інформацію щодо пам'яток для ЗСУ в Бахмуті, яку зараз активно поширює російська пропаганда











