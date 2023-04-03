Маляр спростувала ворожий фейк про "темники" для українських ЗМІ щодо висвітлення ситуації в Бахмуті
Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр спростувала фейкову інформацію щодо "пам'яток" для ЗСУ в Бахмуті, яку зараз активно поширює російська пропаганда
Про це інформує Ганна Маляр у телеграмі.
"Ворог поширює смішний фейк. В чому наша сила публічної позиції по Бахмуту? - Розкриваю секрети роботи", - написала заступниця міністра оборони.
Зокрема у фейковій методичці противник пише про основні лінії інформаційного "освітлення":
- Вказувати на те, що бійці ЗСУ дають гідну відсіч силам окупантів. За кожен сантиметр землі ведуться запеклі бої, з яких герої ЗСУ стоять до кінця.
- Наголошувати, що просування армії окупантів на Бахмутському напрямку є виключно тимчасовим і є наслідком віроломних маневрів, які не відповідають правилам ведення війни.
- Розʼяснювати, що ЗСУ має технічну перевагу над армією окупантів і має найдосконалішу зброю на відміну від росіян, яких використовують як гарматне мʼясо без ефективного озброєння.
- Зазначати, що місцеві жителі Бахмута на передмістя підтримують бійців ЗСУ та чекають на повне звільнення від окупантів.
Також рашисти від імені командування Сил оборони України "заборонили:
- Згадувати про втрати ЗСУ на Бахмутському напрямі.
- Посилатися на застарілий стан озброєння ЗСУ.
- Згадувати про кількість російськомовного населення.
- Позитивно висловлюватися про супротивників.
Маляр наголосила, що ЗСУ публічно транслює офіційну позицію: "І не треба папірцями передавати - вона публічна".
Щодня президент України Володимир Зеленський у вечірніх зверненнях, Міноборони, Генштаб і пресофіцери звітують щодо ситуації на фронті, зокрема у місті Бахмут.
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