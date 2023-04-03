Про це інформує Ганна Маляр у телеграмі.

"Ворог поширює смішний фейк. В чому наша сила публічної позиції по Бахмуту? - Розкриваю секрети роботи", - написала заступниця міністра оборони.

Зокрема у фейковій методичці противник пише про основні лінії інформаційного "освітлення":

Вказувати на те, що бійці ЗСУ дають гідну відсіч силам окупантів. За кожен сантиметр землі ведуться запеклі бої, з яких герої ЗСУ стоять до кінця.

Наголошувати, що просування армії окупантів на Бахмутському напрямку є виключно тимчасовим і є наслідком віроломних маневрів, які не відповідають правилам ведення війни.

Розʼяснювати, що ЗСУ має технічну перевагу над армією окупантів і має найдосконалішу зброю на відміну від росіян, яких використовують як гарматне мʼясо без ефективного озброєння.

Зазначати, що місцеві жителі Бахмута на передмістя підтримують бійців ЗСУ та чекають на повне звільнення від окупантів.

Також рашисти від імені командування Сил оборони України "заборонили:

Згадувати про втрати ЗСУ на Бахмутському напрямі.

Посилатися на застарілий стан озброєння ЗСУ.

Згадувати про кількість російськомовного населення.

Позитивно висловлюватися про супротивників.

Маляр наголосила, що ЗСУ публічно транслює офіційну позицію: "І не треба папірцями передавати - вона публічна".

Щодня президент України Володимир Зеленський у вечірніх зверненнях, Міноборони, Генштаб і пресофіцери звітують щодо ситуації на фронті, зокрема у місті Бахмут.