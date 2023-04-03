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Головна війна з Росією ЗСУ відбили понад 70 атак ворога, в епіцентрі бойових дій лишаються Бахмут, Авдіївка та Мар'їнка, - Генштаб

ЗСУ відбили понад 70 атак ворога, в епіцентрі бойових дій лишаються Бахмут, Авдіївка та Мар'їнка, - Генштаб

3 квітня, 2023 понедiлок
06:51
війна з Росією ЗСУ

Війська РФ кидають усі основні зусилля на ведення наступу на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Проте минулої доби ЗСУ вдалося відбити там понад 70 атак

Про це у ранковому зведенні 3 квітня повідомляє Генштаб ЗСУ.

Так, в епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка.

Ворог зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - було відбито понад 70 атак противника. 

Українські воїни уразили пункт управління, 3 позиції засобів ППО та близько 10 районів скупчення росіян

Українська авіація за 2 квітня завдала 8 ударів по районах зосередження окупантів.

А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 1 пункт управління, 3 райони зосередження живої сили, 3 позиції засобів протиповітряної оборони та 6 інших важливих об’єктів ворога.

У Мелітополі окупанти примушують вчителів до 1 червня написати відмову від українського громадянства

Російські окупанти продовжують примусову паспортизацію населення тимчасово зайнятої території Запорізької області.

Зокрема, у Мелітополі загарбники примушують вчителів шкіл, в термін до 1 червня поточного року, написати відмову від українського громадянства та отримати російські паспорти.

Росія завдала 5 ракетних та 32 авіаудари по Україні протягом доби

Високою залишається ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України, адже противник і надалі використовує тактику терору.

Протягом минулої доби росіяни завдали 5 ракетних та 32 авіаційних удари, здійснив понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Ситуація по напрямках

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

Протягом доби противник обстріляв Волфине, Басівку, Рясне і Мезенівку Сумської області, а також Ветеринарне, Гатище, Великий Бурлук та Колодязне на Харківщині.

На Куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали Кам'янка, Петро-Іванівка, Дворічна, Кутьківка, Западне, Масютівка і Крохмальне Харківської області та Новоселівське на Луганщині.

На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районах Білогорівки та Верхньокам’янського. 

Артилерійських обстрілів зазнали Невське і Білогорівка Луганської області та Торське, Спірне і Роздолівка - Донецької.

На Бахмутському напрямку ворог не припиняє штурмувати Бахмут, намагається взяти його під повний контроль. Українські воїни відбили понад 20 ворожих атак. Також наші захисники відбили атаки окупантів у районі населеного пункту Іванівське. 

Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Костянтинівка, Григорівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Залізне та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник вів наступальні дії в районах Авдіївки, Первомайського та Мар’їнки, успіху не мав. 

Минулої доби, лише поблизу Мар’їнки та Авдіївки українські воїни відбили понад 15 ворожих атак. 

Окрім того, загарбники обстріляли Орлівку, Тоненьке, Сєверне, Нетайлове, Красногорівку та Георгіївку Донецької області.

На Шахтарському напрямку протягом доби ворог здійснив обстріли населених пунктів Побєда, Новомихайлівка, Вугледар, Пречистівка, Велика Новосілка, Времівка та Нескучне.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник активних дій не проводив, удосконалював оборонні рубежі та позиції. 

Здійснив обстріли понад 30 населених пунктів, що неподалік лінії бойового зіткнення. Серед них – Ольгівське, Гуляйполе, Білогір'я, Мала Токмачка, Новоандріївка, Кам'янське Запорізької області, а також Золота Балка, Томарине, Козацьке, Іванівка, Зеленівка, Комишани, Білозерка та Херсон.

  • До цього командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв заявив, що іранські "шахеди" є малошвидкісними цілями, тому для їх ураження найкраще використовувати великокаліберні кулемети.

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