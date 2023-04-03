У ЗСУ назвали найбільш ефективну зброю проти "шахедів"
Командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв заявив, що іранські "шахеди" є малошвидкісними цілями, тому для їх ураження найкраще використовувати великокаліберні кулемети
Про це він написав у своєму фейсбуці.
Саме такі кулемети більш ефективні, адже безпілотники постійно змінюють маршрути для того, щоб уникнути ураження та виконати своє завдання, каже Наєв.
"Іноді літають колами, заходять з одного боку, пролітають, потім знову повертаються. Тобто, весь час намагаються уникнути наших засобів протиповітряної оборони", - розповів він.
Генерал відзначив, що завдяки партнерам українська протиповітряна оборона постійно збільшується: "Ми розуміємо, що кожен квадратний метр ми прикрити не зможемо. Але ми намагаємося розставляти мобільні вогневі групи та зенітні комплекси протиповітряної оборони на таких відповідних відстанях, щоб можна було прикривати й страхувати один одного".
Українські зенітники перебувають у постійній бойовій готовності. Вони завжди знаходяться у машинах і тільки за сигналом вмикаються і переходять у бойову готовність номер один. Окрім цього вони можуть влучати у ворожі цілі як вдень, так і вночі, додає командувач Об’єднаних сил.
- Раніше речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявляв, що росіяни використовують тактику атак "шахедами" по Україні, випускаючи їх із різних напрямків: протидіяти цьому складно, однак ЗСУ пристосувалися до їхнього знищення.
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