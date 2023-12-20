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Головна Економіка Через блокаду польського кордону уповільнилося зростання ВВП України, - Мінекономіки

Через блокаду польського кордону уповільнилося зростання ВВП України, - Мінекономіки

20 грудня, 2023 середа
14:50
Економіка кордон, черги

У листопаді 2023 року зростання української економіки уповільнилося до 4,0 (±2%) порівняно з показниками жовтня - 10,5%. Причиною цього стала блокада польського кордону

Про це повідомляє Міністерство економіки України.

"У листопаді 2023 року майже місячне блокування польськими автоперевізниками польсько-українського кордону було основним негативним фактором для виробників-експортерів та виробників, залежних від імпортної сировини при доставці продукції автомобільним транспортом. Водночас робота Українського морського коридору дала змогу частково компенсувати втрати в економіці внаслідок блокади польсько-українського кордону", - сказала перша віцепрем’єр-міністерка України – міністерка економіки Юлія Свириденко.

В огляді Мінекономіки зазначили, що роботою морського коридору скористалися виробники аграрної та металургійної продукції, підприємства з видобування металевих руд і залізничні перевізники. Згідно з оцінками міністерства, "позитивні фактори у листопаді дещо переважили баланс впливу на ВВП і в підсумку, за попередніми оперативними оцінками Мінекономіки, спостерігалося зростання ВВП на рівні 4%".

  • Раніше зазначалося, що українська економіка втратила понад мільярд євро через блокування кордонів. А в НБУ додали, що внаслідок обмеження руху вантажного транспорту через західні кордони за листопад і грудень Україна може втратити $1,5 млрд. Водночас значних втрат зазнала й економіка Польщі.  
Україна
Польща
Блокування кордону
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