Через блокаду польського кордону уповільнилося зростання ВВП України, - Мінекономіки

Про це повідомляє Міністерство економіки України.

"У листопаді 2023 року майже місячне блокування польськими автоперевізниками польсько-українського кордону було основним негативним фактором для виробників-експортерів та виробників, залежних від імпортної сировини при доставці продукції автомобільним транспортом. Водночас робота Українського морського коридору дала змогу частково компенсувати втрати в економіці внаслідок блокади польсько-українського кордону", - сказала перша віцепрем’єр-міністерка України – міністерка економіки Юлія Свириденко.

В огляді Мінекономіки зазначили, що роботою морського коридору скористалися виробники аграрної та металургійної продукції, підприємства з видобування металевих руд і залізничні перевізники. Згідно з оцінками міністерства, "позитивні фактори у листопаді дещо переважили баланс впливу на ВВП і в підсумку, за попередніми оперативними оцінками Мінекономіки, спостерігалося зростання ВВП на рівні 4%".