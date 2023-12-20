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Україна може втратити $1,5 млрд через блокаду західних кордонів, - НБУ

20 грудня, 2023 середа
09:16
Економіка Новини Західної України

Внаслідок обмеження руху вантажного транспорту через західні кордони України за листопад і грудень Україна може втратити $1,5 млрд

Про це повідомили в Національному банку України, пише РБК-Україна.

"За оцінками НБУ, блокада окремих наземних пунктів пропуску через західні кордони України зумовила втрати експорту в листопаді в сумі 160 млн доларів та зниження імпорту на 700 млн доларів", - йдеться у повідомленні.

Натомість у Держмитниці заявили, що втрати імпорту у листопаді 2023 року вдалося частково компенсувати завдяки нарощуванню поставок іншими шляхами, зокрема залізницею. Водночас втрати експорту компенсували завдяки нарощуванням поставок через новий морський коридор.

У НБУ припустили, що в грудні можна зменшити подальші втрати експорту до  $120 млн на місяць, а імпорту - до  $500 млн на місяць.

Страйки на польсько-українському кордоні: що відомо

6 листопада польські перевізники розпочали страйк на польсько-українському кордоні. Згодом польські перевізники повністю заблокували проїзд вантажівок на двох пунктах пропуску на кордоні з Україною. 

9 листопада у Польщі відбулася зустріч урядовців і перевізників, які блокують кордон з Україною, однак вона завершилася нічим. Україна запропонувала польській владі запустити смуги для порожніх вантажівок.

Згодом польські перевізники пообіцяли посилити блокаду на кордоні з Україною. Крім того, митники почали фіксувати збільшення черг вантажівок на словацькому напрямку.

Україна та Польща заявили, що готують позови щодо відшкодування збитків, завданих блокуванням прикордонних автомобільних пунктів пропуску. Крім того, стало відомо, що польські перевізники не пропускають гумдопомогу і небезпечні вантажі.

Тим часом в уряді Польщі закликали Україну скасувати реєстрацію в е-черзі для порожніх вантажівок. Також польська міністерка зустрілася з протестувальниками та запропонувала їм компромісне розв'язання питання.

1 грудня заблоковані українські водії на польському кордоні провели перемовини з консулом. 4 грудня в пункті пропуску "Угринів - Долгобичув" відкрили проїзд для порожніх вантажівок.

Унаслідок блокування протестувальниками кордону з Україною експорт через ці пункти пропуску знизився на 40%, а держбюджет України втратив 9,3 млрд грн через недонадходження митних платежів. 

Згодом стало відомо, що заблоковані на кордоні з Польщею вантажівки повернуть в Україну залізницею. Ввечері 7 грудня Укрзалізниця відправила до Польщі перший контрейлерний поїзд з вантажівками, до складу якого ввійшли 23 платформи із 13 завантаженими тягачами та напівпричепами.

У понеділок, 11 грудня, на кордоні Польщі та України розблокували рух вантажівок через пункт пропуску "Ягодин — Дорогуськ". Однак ввечері того ж дня протестувальники фурою перекрили розблокований перехід.

Єврокомісія закликала розблокувати усі пункти пропуску на кордоні з Польщею.

18 грудня польські перевізники відновили блокування на кордоні у ПП "Дорогуськ – Ягодин".

Україна
Польща
НБУ
Блокування кордону
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