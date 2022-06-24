Через бойові дії РФ у Чорному морі загинуло понад 3 тис. дельфінів
Щонайменше три тисячі дельфінів загинули у Чорному морі внаслідок вторгнення РФ в Україну. Через звуки вибухів тварини "сліпнуть" і гинуть від голоду
Про це повідомили у природному парку "Тузлівські лимани".
"Потужні сонари та вибухи руйнують тонку навігаційну систему тварин і такі "сліпі" дельфіни помирають від голоду, не маючи можливости спіймати собі рибу, та через слабкість організму в них активізуються інфекційні хвороби і вони також гинуть", - йдеться у повідомленні.
Повідомлення про загибель дельфінів надходять також від людей з Болгарії та Румунії. Фахівці кажуть, що не мають змоги обстежити значні території узбережжя через військову заборону, тож кількість загиблих тварин може виявитися ще більшою.
- Речник Міністерства оборони заявив, що зранку 24 червня, в Чорному морі зафіксували чотири кораблі РФ з крилатими ракетами "Калібр". Окупанти можуть вдарити одночасно 32 ракетами.
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