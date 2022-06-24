Через бойові дії РФ у Чорному морі загинуло понад 3 тис. дельфінів

Про це повідомили у природному парку "Тузлівські лимани".

"Потужні сонари та вибухи руйнують тонку навігаційну систему тварин і такі "сліпі" дельфіни помирають від голоду, не маючи можливости спіймати собі рибу, та через слабкість організму в них активізуються інфекційні хвороби і вони також гинуть", - йдеться у повідомленні.

Повідомлення про загибель дельфінів надходять також від людей з Болгарії та Румунії. Фахівці кажуть, що не мають змоги обстежити значні території узбережжя через військову заборону, тож кількість загиблих тварин може виявитися ще більшою.

Речник Міністерства оборони заявив, що зранку 24 червня, в Чорному морі зафіксували чотири кораблі РФ з крилатими ракетами "Калібр". Окупанти можуть вдарити одночасно 32 ракетами.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb