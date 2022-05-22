Через бойові дії в Україні без світла залишаються 675 населених пунктів
Станом на 21 травня в Україні через пошкодження, спричинені бойовими діями знеструмленими залишаються 675 населених пунктів. Ще у понад 160 тис. абонентів немає газу
Про це інформує у фейсбуці Міністерство енергетики України.
Зокрема, на Донеччині без електропостачання 326,2 тис. споживачів, Луганщині – 128,3 тис. та Харківщині – 97 тис.
За минулу добу відновили постачання світла близько 18,6 тис. користувачам. Це 8,6 тис. – в Донецькій області, Харківській – 5,2 тис., Одеській – 1,7 тис., Запорізькій – 1,3 тис., Миколаївській – 1,1 тис. та Житомирській – 700 споживачів.
"Українські енергетики докладають максимальних зусиль, щоб оперативно повернути енергопостачання українським громадянам. Проте у деяких районах аварійно-відновлювальні роботи ускладнені або унеможливлені через активізацію бойових дій, виконання робіт з розмінування та виникнення нових пошкоджень в електромережах, в тому числі внаслідок несприятливих погодних умов", – йдеться в повідомленні.
Також без газопостачання залишаються понад 160 тисяч людей. Найскладніша ситуація в Запорізькій, Чернігівській, Миколаївській та Харківській областях.
- 21 травня біля Сєвєродонецька полагодили газогін, води немає по всій області, але Польща передала Україні 20 вагонів з електрообладнанням.
- Відновлення електропостачання у Київській області тривало 45 днів замість запланованих 60.
- Нагадаємо, на Луганщині електропостачання відновили ще для 30 тис. абонентів.
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