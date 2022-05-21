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Головна війна з Росією У Сєвєродонецьку відновили газопостачання, а Польща передала Україні електрообладнання

У Сєвєродонецьку відновили газопостачання, а Польща передала Україні електрообладнання

21 травня, 2022 субота
12:44
війна з Росією газопровід

Біля Сєвєродонецька полагодили газогін, води немає по всій області, але Польща передала Україні 20 вагонів з електрообладнанням

Про це в телеграмі повідомив Сергій Гайдай.

"Вчора було завершено ремонт магістрального газогону поблизу Сєвєродонецька, перевірено його герметичність та відкрито засувку, що дозволило повернути блакитне паливо в деякі райони міста. Як і раніше, по всій області відсутнє централізоване водопостачання. За 20 травня рятувальниками розвезено людям 72 тонни води", - зазначив він.

Міста й села знеструмлені. До завершення активних бойових дій відновити електропостачанн буде складно.

"Втім польські компанії за сприяння Польської асоціації передачі та розподілу електроенергії вже передали українським енергетикам 20 вагонів із електрообладнанням", - наголосив Сергій Гайдай.

Перші дві партії допомоги передали операторам систем розподілу в Київській, Одеській, Запорізькій, Луганській, Чернігівській, Миколаївській, Сумській областях. Очікується передача третьої частини обладнання.

  • На 20 травня анонсували відновлення газопостачання в Сєвєродонецьку.

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обладнання
газогін
Луганщина
Сєвєродонецьк
електропостачання
Сергій Гайдай
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водопостачання
газопостачання
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