У Сєвєродонецьку відновили газопостачання, а Польща передала Україні електрообладнання
Біля Сєвєродонецька полагодили газогін, води немає по всій області, але Польща передала Україні 20 вагонів з електрообладнанням
Про це в телеграмі повідомив Сергій Гайдай.
"Вчора було завершено ремонт магістрального газогону поблизу Сєвєродонецька, перевірено його герметичність та відкрито засувку, що дозволило повернути блакитне паливо в деякі райони міста. Як і раніше, по всій області відсутнє централізоване водопостачання. За 20 травня рятувальниками розвезено людям 72 тонни води", - зазначив він.
Міста й села знеструмлені. До завершення активних бойових дій відновити електропостачанн буде складно.
"Втім польські компанії за сприяння Польської асоціації передачі та розподілу електроенергії вже передали українським енергетикам 20 вагонів із електрообладнанням", - наголосив Сергій Гайдай.
Перші дві партії допомоги передали операторам систем розподілу в Київській, Одеській, Запорізькій, Луганській, Чернігівській, Миколаївській, Сумській областях. Очікується передача третьої частини обладнання.
- На 20 травня анонсували відновлення газопостачання в Сєвєродонецьку.
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