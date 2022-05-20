У Сєвєродонецьку 20 травня відновлюватимуть газопостачання, людей просять перекрити крани
У Сєвєродонецьку з 12:00 20 травня лагодитимуть пошкоджені росіянами газопроводи, людей просять перекрити крани газових приладів
Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай у телеграмі.
"Сьогодні, 20 травня, (з 12:00, - ред.) після виконання зварювальних робіт на пошкоджених російськими обстрілами ділянках газопроводу планується відновлення газопостачання у Сєвєродонецьку. Звертаємо увагу на необхідність перекриття кранів перед газовими приладами або лічильниками газу", - наголосив він.
Крани потрібно перекрити, щоб пуск газу не призвів до надзвичайної ситуації в будинку й можна було максимально швидко віновити газопостачання.
- Станом на 18 травня на підконтрольній уряду України частині Луганщини внаслідок російських обстрілів газ залишився у п'ятьох населених пунктах.
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