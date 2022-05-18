На підконтрольній Україні Луганщині електрика залишилася в одному населеному пункті, а газ - у п'ятьох, - Денісова
На підконтрольній уряду України частині Луганщини внаслідок російських обстрілів немає води, електрика є в одному населеному пункті, а газ - у п'ятьох
Про це повідомила омбудсман Людмила Денісова в телеграмі.
"У Луганській області електропостачання є лише в одному населеному пункті із 42 підконтрольних Україні, водопостачання відсутнє. Збройною агресією Росії зруйновано або відключено 818 трансформаторних підстанцій, 41 населений пункт повністю знеструмлено", - зазначила вона.
Протягом тривалого часу в Сєвєродонецьку працювало з перебоями водопостачання, однак упродовж тижня на Луганщині води немає.
Після влучання росіянами в газопровід біля Сєверодонецька газ мали п'ять населених пунктах, два з них - частково.
"Такими методами воєнних дій Росія грубо порушила всі норми міжнародного права. Відповідно до статті 54 Додаткового протоколу до Женевських конвенцій про захист жертв міжнародних збройних конфліктів (Протокол I) від 8 червня 1977 року заборонено піддавати нападу або знищувати, виводити або доводити до непридатності об'єкти, необхідні для виживання цивільного населення", - наголосила Людмила Денісова.
Омбудсман звернулася до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну врахувати ці воєнні та злочини проти людяності Росії в Україні.
- 18 травня на Луганщині росіяни знеструмили останню велику електропідстанцію.
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