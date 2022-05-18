Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай у телеграмі.

Близько 14:20 18 травня зникло світло в тих домівках на Луганщині, де воно ще залишалося.

"Поблизу Лисичанська точаться активні бойові дії, є влучання в лінію електропередачі напругою 220 кВ. Росіяни знеструмили та пошкодили останню потужну електропідстанцію. Руйнування дуже серйозні. Ремонт неможливий до припинення бойових дій", - наголосив Сергій Гайдай.

16 травня в Лисичанську частково відновили звʼязок і світло, газу вистачить на 2 місяці.

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