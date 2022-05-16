У Лисичанську частково відновили звʼязок та світло, газу вистачить на 2 місяці
На Луганщині частково відновили мобільний звʼязок та електроенергію, запасів природнього газу вистачить ще на 2 місяці. Утім по всій області відсутнє водопостачання
Про це інформує голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.
Повідомляється, що на території міста Лисичанськ на Луганщині частково відновлено мобільний зв'язок, який був відсутнім більше як тиждень. Також у деяких районах вдалося відновити електроенергію.
Гайдай також зазначає, що в області забезпечені газом 5 населених пунктів. Три з них повністю, ще два – частково. Це 21 375 абонентів.
"Утім, є серйозні пошкодження на магістральних газогонах та розподільчих станціях в Донецькій області. Деякі з них перекриті. Газу, який залишається в трубах та сховищах, вистачить жителям нашого регіону у поточних безпекових умовах десь на два місяці", - повідомляє очільник ОДА.
Централізоване водопостачання відсутнє по всій Луганській області.
Зазначається, що 15 травня рятувальники розвезли для потреби населення 40 тонн води.
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