Про це інформує голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.

Повідомляється, що на території міста Лисичанськ на Луганщині частково відновлено мобільний зв'язок, який був відсутнім більше як тиждень. Також у деяких районах вдалося відновити електроенергію.

Гайдай також зазначає, що в області забезпечені газом 5 населених пунктів. Три з них повністю, ще два – частково. Це 21 375 абонентів.

"Утім, є серйозні пошкодження на магістральних газогонах та розподільчих станціях в Донецькій області. Деякі з них перекриті. Газу, який залишається в трубах та сховищах, вистачить жителям нашого регіону у поточних безпекових умовах десь на два місяці", - повідомляє очільник ОДА.

Централізоване водопостачання відсутнє по всій Луганській області.

Зазначається, що 15 травня рятувальники розвезли для потреби населення 40 тонн води.

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