Укрпошта організувала доставку допомоги для українських військових та цивільного населення на Донеччині та Луганщині

Про це повідомляє Генеральний Директор Укрпошти Ігор Смілянський.



Волонтери доставили та передали українським військовим медичне приладдя, продукти, а також близько 80 пенсій жителям Сєвєродонецька та Лисичанська.



Окрім того, на переважній частині Донецької області працюють відділення "Укрпошти".



Гендиректор "Укрпошти" також планує відвідати Дніпро та Запоріжжя.

Нагадаємо, одна з керівників громадської організації "Допоможи фронту" розповіла про ризики волонтерства під час війни. "Найбільша небезпека – саморобні турнікети, плити, навіть плитоноски. Це просто жах і не треба цього робити", - наголосила вона.

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