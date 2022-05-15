Укрпошта організувала доставку допомоги для українських військових та цивільного населення на Донеччині та Луганщині
Волонтери "Укрпошти" доставили близько 80 пенсій жителям Сєвєродонецька та Лисичанська, а також медичне оснащення для українських військових
Про це повідомляє Генеральний Директор Укрпошти Ігор Смілянський.
Волонтери доставили та передали українським військовим медичне приладдя, продукти, а також близько 80 пенсій жителям Сєвєродонецька та Лисичанська.
Окрім того, на переважній частині Донецької області працюють відділення "Укрпошти".
Гендиректор "Укрпошти" також планує відвідати Дніпро та Запоріжжя.
- Нагадаємо, одна з керівників громадської організації "Допоможи фронту" розповіла про ризики волонтерства під час війни. "Найбільша небезпека – саморобні турнікети, плити, навіть плитоноски. Це просто жах і не треба цього робити", - наголосила вона.
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