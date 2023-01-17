Про це повідомляє Укренерго.

"Станом на 10:30 17 січня зберігається значний дефіцит потужності в енергосистемі, особливо у ранковий і вечірній піки споживання. Це наслідки масованих ракетних та дронових атак по енергетичній інфраструктурі", - йдеться в повідомленні.

У компанії зазначили, що обленерго отримали цілодобові ліміти споживання, які зранку вже перевищено в шести областях України, там застосовано аварійні відключення.

"Також через несприятливі погодні умови (рвучкий вітер, обледеніння проводів) у центральних регіонах є локальні відключення у мережах операторів систем розподілу, живлення відновлюється", - зазначили в Укренерго.

Раніше ДТЕК повідомляв, що в Києві та області запровадили екстрені відключення світла.

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