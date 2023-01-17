Через дефіцит потужності в енергосистемі України аварійні відключення застосовано в шести областях, - Укренерго
Аварійні відключення електроенергії станом на ранок 17 січня застосовано в шести областях України. Ситуацію ускладнюють погодні умови в центральних регіонах
Про це повідомляє Укренерго.
"Станом на 10:30 17 січня зберігається значний дефіцит потужності в енергосистемі, особливо у ранковий і вечірній піки споживання. Це наслідки масованих ракетних та дронових атак по енергетичній інфраструктурі", - йдеться в повідомленні.
У компанії зазначили, що обленерго отримали цілодобові ліміти споживання, які зранку вже перевищено в шести областях України, там застосовано аварійні відключення.
"Також через несприятливі погодні умови (рвучкий вітер, обледеніння проводів) у центральних регіонах є локальні відключення у мережах операторів систем розподілу, живлення відновлюється", - зазначили в Укренерго.
- Раніше ДТЕК повідомляв, що в Києві та області запровадили екстрені відключення світла.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.93
Купівля 39.93Продаж 40.62
-
EUR
Купівля 42.12Продаж 43.12
- Актуальне
- Важливе