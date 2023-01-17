У Києві та області запровадили екстрені відключення світла

Про це повідомили в ДТЕК Київські електромережі та ДТЕК Київські регіональні електромережі.

Зазначають, що запроваджені раніше графіки стабілізаційних відключень нині не діють.

"Енергетики ДТЕК разом зі спеціалістами НЕК "Укренерго", іншими екстреними службами й органами державної влади роблять все можливе для скорішої стабілізації ситуації", - ідеться в повідомленні.

12 січня в Укренерго звітували, що в українській енергосистемі надалі є значний дефіцит потужності: 9 областей перевищили максимальні обсяги споживання, тож застосовувалися аварійні відключення.