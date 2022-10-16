Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Путін був змушений дати згоду на мобілізацію і визнати, що не може контролювати всього. Це важливо, і саме через це почалось протистояння у Кремлі. З самого початку було зрозуміло, що росіяни не підтримують мобілізацію. Півмільйона військовозобов’язаних росіян покинули країну, аби не бути мобілізованими, вони не хочуть битись за російську армію чи проти України", - зауважив Ходжес.

Військовий експерт також додав, що всі бачили відео в яких жахливих умовах перебувають російські нові мобілізовані, з яким забезпеченням.

"Вся ця система - результат довгих років корупції та некомпетентності. Але це сталося і це злочин, що ненавчені солдати будуть відправлені на війну. Путін просто розпоряджається їхніми життями, закидає тілами поле бою, щоб продовжувати війну. Йому все одно скільки людей можуть загинути, але це його метод продовження війни", - підкреслив Ходжес.

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