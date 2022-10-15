Про це він заявив у твіттері.

"Росія здатна повністю знищити США та Європу за допомогою ядерних ракет менш ніж за 30 хвилин і навпаки. Дивовижна кількість людей цього не знає. Звичайно, було б божевіллям їх використовувати, але божевілля - взагалі опинитися в такій ситуації", - сказав він.

При цьому він уточнив, що рівноцінну можливість мають і США та Європа.

"Напевно, жодна розумна людина не почне ядерну війну? Проблема з цією логікою полягає в тому, що якби ми мали справу з розумними людьми, у нас би не було війн", - написав Маск.

14 жовтня SpaceX повідомила Пентагону, що відмовляється фінансувати служби супутникового зв'язку Starlink в Україні. Окрім цього, у листі також міститься прохання до Пентагону взяти на себе фінансування урядового та військового використання Україною системи Starlink, яка, за твердженням SpaceX, коштуватиме понад $120 млн до кінця року і може обходитися у близько $400 млн протягом наступних 12 місяців.

15 жовтня у Пентагоні прокоментували ситуацію зі Starlink і запевнили, що Україні й надалі матиме все необхідне на полі бою. Там зазначають, що ведуть перемовини не лише зі SpaceX, але й іншими компаніями супутникового зв'язку.

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