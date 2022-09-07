Через наступ України РФ зіткнулася з дилемою: розгортати резерви на Донбасі чи захищатися на Півдні, - розвідка Британії
На тлі наступу України на Півдні російські командири зіткнулись з дилемою: розгортати оперативні резерви для підтримки свого наступу на Донбасі чи захищатися від українських сил на Півдні
Про це повідомляє військова розвідка міністерства оборони Великої Британії.
"За останню добу тяжкі бої йшли на трьох фронтах: на півночі під Харковом, на сході на Донбасі та на півдні в Херсонській області. Заплановані основні зусилля Росії, ймовірно, пов'язані з наступом на Бахмут на Донбасі, але командири стикаються з дилемою: чи розгортати оперативні резерви для підтримки цього наступу, чи захищатися від наступу України на Півдні", - йдеться в огляді.
У британській розвідці вважають, що численні одночасні загрози, розкидані на 500 км, перевірять здатність Росії координувати оперативний план і перерозподіляти ресурси між кількома угрупованнями сил.
При цьому, як стверджується, на початку війни нездатність Росії зробити це була однією з основних причин поганої роботи її збройних сил.
- 7 вересня, у Пентагоні підтвердили, що ЗСУ просуваються вперед на Херсонщині. За словами бригадного генерала Пета Райдера, Росія почала свою жорстоку війну проти України, маючи неймовірну перевагу в людях і техніці. Проте, воля та стійкість українців були такими, що вони відбили атаки на Київ і зупинили російське просування на Донбасі.
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