Через наступ України РФ зіткнулася з дилемою: розгортати резерви на Донбасі чи захищатися на Півдні, - розвідка Британії

Про це повідомляє військова розвідка міністерства оборони Великої Британії.

"За останню добу тяжкі бої йшли на трьох фронтах: на півночі під Харковом, на сході на Донбасі та на півдні в Херсонській області. Заплановані основні зусилля Росії, ймовірно, пов'язані з наступом на Бахмут на Донбасі, але командири стикаються з дилемою: чи розгортати оперативні резерви для підтримки цього наступу, чи захищатися від наступу України на Півдні", - йдеться в огляді.

У британській розвідці вважають, що численні одночасні загрози, розкидані на 500 км, перевірять здатність Росії координувати оперативний план і перерозподіляти ресурси між кількома угрупованнями сил.

При цьому, як стверджується, на початку війни нездатність Росії зробити це була однією з основних причин поганої роботи її збройних сил.

7 вересня, у Пентагоні підтвердили, що ЗСУ просуваються вперед на Херсонщині. За словами бригадного генерала Пета Райдера, Росія почала свою жорстоку війну проти України, маючи неймовірну перевагу в людях і техніці. Проте, воля та стійкість українців були такими, що вони відбили атаки на Київ і зупинили російське просування на Донбасі.

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