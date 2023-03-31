Через недбалість ЗСУ втратили майже 90 тонн авіапалива: повідомлено про підозру військовослужбовцю
Державне бюро розслідувань повідомило про підозру військовослужбовцю: через його недбалі дії ЗСУ втратили майже 90 тонн авіаційного палива
Про це пресслужба ДБР поінформувала в телеграмі.
Правоохоронці повідомили про підозру у службовій недбалості військовому, який допустив витік 89 тонн стратегічного авіаційного палива: ЗСУ зазнали збитків на 6,5 млн грн.
"У серпні 2022 року військовослужбовець, в обов’язки якого входило забезпечення зберігання паливно-мастильних матеріалів однієї з військових частин ЗСУ, не перевірив на щільність резервуар, куди було відвантажене авіаційне паливо для газотурбінних двигунів. Через негерметичні клапани з резервуарів витекло майже 89 тонн рідини вартістю 6,5 млн грн", - зазначили в пресслужбі.
Так, ДБР повідомило військовослужбовцю про підозру в недбалому ставленні до військової служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 425 КК України). А санкція статті передбачає ув'язнення до 8 років.
- Нагадаємо, раніше працівники ДБР затримали військових, які за гроші допомагали чоловікам призовного віку уникнути мобілізації. "Клієнтам" вони обіцяли відстрочку від мобілізації, а декому – навіть уникнення призову.
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