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Через недбалість ЗСУ втратили майже 90 тонн авіапалива: повідомлено про підозру військовослужбовцю

31 березня, 2023 п'ятниця
16:58
Кримінал ДБР

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру військовослужбовцю: через його недбалі дії ЗСУ втратили майже 90 тонн авіаційного палива

Про це пресслужба ДБР поінформувала в телеграмі.

Правоохоронці повідомили про підозру у службовій недбалості військовому, який допустив витік 89 тонн стратегічного авіаційного палива: ЗСУ зазнали збитків на 6,5 млн грн.

"У серпні 2022 року військовослужбовець, в обов’язки якого входило забезпечення зберігання паливно-мастильних матеріалів однієї з військових частин ЗСУ, не перевірив на щільність резервуар, куди було відвантажене авіаційне паливо для газотурбінних двигунів. Через негерметичні клапани з резервуарів витекло майже 89 тонн рідини вартістю 6,5 млн грн", - зазначили в пресслужбі.

Так, ДБР повідомило військовослужбовцю про підозру в недбалому ставленні до військової служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 425 КК України). А санкція статті передбачає ув'язнення до 8 років.

Суспільство
Україна
ЗСУ
війна з Росією
ДБР
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2023, п'ятниця
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