Про це пресслужба ДБР поінформувала в телеграмі.

Правоохоронці повідомили про підозру у службовій недбалості військовому, який допустив витік 89 тонн стратегічного авіаційного палива: ЗСУ зазнали збитків на 6,5 млн грн.

"У серпні 2022 року військовослужбовець, в обов’язки якого входило забезпечення зберігання паливно-мастильних матеріалів однієї з військових частин ЗСУ, не перевірив на щільність резервуар, куди було відвантажене авіаційне паливо для газотурбінних двигунів. Через негерметичні клапани з резервуарів витекло майже 89 тонн рідини вартістю 6,5 млн грн", - зазначили в пресслужбі.

Так, ДБР повідомило військовослужбовцю про підозру в недбалому ставленні до військової служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 425 КК України). А санкція статті передбачає ув'язнення до 8 років.