У Харкові затримали військових, які за $3–5 тис. допомагали ухилянтам уникати мобілізації
Працівники ДБР затримали військових, які за гроші допомагали чоловікам призовного віку уникнути мобілізації. "Клієнтам" вони обіцяли відстрочку від мобілізації, а декому – навіть уникнення призову
Про це повідомляє пресслужба ДБР.
Ідеться про двох військовослужбовців, які допомагали чоловікам призовного віку уникнути мобілізації - свої "послуги" зловмисники оцінювали у $3–5 тис.
"За ці гроші вони обіцяли потенційним "клієнтам" організувати їм відстрочку від мобілізації, а декому навіть взагалі уникнення призову. ДБР затримало фігурантів у Харкові під час отримання другої частини хабаря від призовника, якому вони гарантували відстрочку на 5 років", - повідомили у Державному бюро розслідувань.
За даними слідства, на зустріч вони принесли вже заповнений військовий квиток з відповідними даними й готовий висновок медично-лікарської комісії. У документі було прописано, що призовника визнано обмежено придатним до служби у воєнний час.
Нині правоохоронці вирішують питання щодо повідомлення затриманим про підозру за двома статтями Кримінального кодексу: в одержанні неправомірної вигоди службовою особою та перевищенні військовою службовою особою влади чи службових повноважень.
- 24 березня ДБР викрило у Чернівцях чергову схему виїзду за кордон для військовозобов’язаних – видавали довідки про відстрочку від мобілізації.
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