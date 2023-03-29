Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Ідеться про двох військовослужбовців, які допомагали чоловікам призовного віку уникнути мобілізації - свої "послуги" зловмисники оцінювали у $3–5 тис.

"За ці гроші вони обіцяли потенційним "клієнтам" організувати їм відстрочку від мобілізації, а декому навіть взагалі уникнення призову. ДБР затримало фігурантів у Харкові під час отримання другої частини хабаря від призовника, якому вони гарантували відстрочку на 5 років", - повідомили у Державному бюро розслідувань.

За даними слідства, на зустріч вони принесли вже заповнений військовий квиток з відповідними даними й готовий висновок медично-лікарської комісії. У документі було прописано, що призовника визнано обмежено придатним до служби у воєнний час.

Нині правоохоронці вирішують питання щодо повідомлення затриманим про підозру за двома статтями Кримінального кодексу: в одержанні неправомірної вигоди службовою особою та перевищенні військовою службовою особою влади чи службових повноважень.